Luzzara, fiamme nel capanno dell'azienda agricola

Luzzara (Reggio Emilia), 12 maggio 2025 - Vigili del fuoco mobilitati in forze, in mattinata, poco prima di mezzogiorno, per un incendio divampato in un edificio rurale usato come deposito di materiale e attrezzature da un’azienda agricola, in strada Fienil Nuovo, nelle campagne tra Luzzara e Codisotto. Forse un’avaria a un’attrezzatura custodita all’interno dell’edificio ha provocato le fiamme, che hanno raggiunto pure il tetto dell’edificio, che è rimasto in parte danneggiato, per una superficie di una decina di metri quadrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Guastalla e Suzzara per domare le fiamme. Inizialmente erano stati mobilitati anche rinforzi da Reggio, in quanto si temeva che le fiamme fossero divampate all’interno di un capannone adibito a officina meccanica. Non si registrano conseguenze particolari grazie anche al tempestivo intervento delle squadre del 115. L’area interessata dall’incendio non risulta abitata, ma usata solo come deposito per la vicina azienda agricola. Le cause delle fiamme risultano accidentali. Danneggiato solo in parte anche un impianto di irrigazione che era nel deposito.