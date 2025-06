Luzzara, focus su tutti i cantieri. Codisotto, lavori ora nel vivo

Il sindaco di Luzzara, Elisabetta Sottili, ha deciso di fare il punto sulla situazione dei cantieri di opere pubbliche in paese. Al polo dell’istituto comprensivo (ex Nido) il cantiere è in fase di conclusione, con un investimento di oltre un milione di euro, interamente finanziato da fondi esterni. Per settembre prevista l’inaugurazione.

L’ex scuola di Codisotto è sottoposta a un intervento da 1,2 milioni di euro, con fondi regionali e comunali, per il recupero di spazi pubblico e miglioramento dei servizi. Da anni si parla dei lavori all’ex scuola, ora finalmente avviati, per poter riaprire una struttura che in passato è stata un punto di riferimento per la gente della frazione, come luogo polivalente, dotato di ampi spazi e numerose stanze. Per la pista ciclopedonale Bacchiellino, il progetto è già finanziato, con l’apertura del cantiere nei prossimi mesi. Si tratta di un investimento sostenuto da fondi regionali e comunali. "Passo dopo passo – il commento del primo cittadino – lavoriamo oggi per la Luzzara di domani".