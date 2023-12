Luzzara, grave dopo lo schianto col furgone

Luzzara (Reggio Emilia), 18 dicembre 2023 – Un uomo di 66 anni, abitante a Luzzara, è rimasto gravemente ferito in un incidente accaduto stamattina verso le sette in via Carboni, la strada provinciale che collega Tagliata a Villarotta di Luzzara. Coinvolte due auto e un furgone Fiat Doblò. Proprio il conducente del furgone ha riportato i traumi più seri, dopo che il veicolo si è ribaltato lungo la scarpata accanto alla carreggiata, per poi fermarsi sulle proprie ruote. Immediato l’intervento massiccio dei soccorsi, con l’arrivo sul posto delle ambulanze della Croce rossa di Guastalla e Reggiolo, l’autoinfermieristica di Guastalla, l’automedica di Novellara, oltre all’elisoccorso di Parma, atterrato nella piazzola messa a disposizione dalla ditta Smeg, nel piazzale aziendale situato a San Girolamo, a poca distanza dal luogo dello schianto. Proprio l’elicottero ha trasportato il ferito in ospedale a Reggio, al Santa Maria Nuova, con ferite varie, tra cui un grave trauma cranico. In ospedale, ma a Guastalla, i conducenti delle auto coinvolte. Si tratta di un ragazzo di 24 anni e di una donna: le loro condizioni risultano rassicuranti, con lesioni non gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco, oltre alla polizia locale della Bassa Reggiana per i rilievi di legge, oltre che per deviare il traffico. Per quasi due ore la viabilità sul tratto di strada interessato dall’incidente è rimasta bloccata, con i veicoli dirottati su percorsi alternativi.