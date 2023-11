Luzzara, i diciottenni ricevuti in municipio

Luzzara (Reggio Emilia), 17 novembre 2023 – Si è svolto in municipio a Luzzara l’ incontro con i giovani, residenti a in paese, che nel corso del 2023 compiono 18 anni.Sono stati ricevuti dal sindaco Elisabetta Sottili per dare maggior solennità a questo momento di passaggio e offrire un’occasione di reciproca conoscenza. Erano presenti anche gli assessori Simona Berni, Vanni Giovanardi e i consiglieri comunali Giacomo Poma, Stefania Musi, Roberto Visioli, Simone Govi. Sono intervenuti anche il capitano dei carabinieri Roberto Iandiorio, oltre al maresciallo Giovanni Legnaioli, comandante della locale caserma, i quali hanno posto l’ accento sulle responsabilità che la maggiore età comporta. I consiglieri Poma e Musi hanno presentato i progetti pensati per i giovani, sia quello del Comune, ideato per ascoltare le loro idee per la Luzzara di domani, sia quello dell’Unione Bassa Reggiana per promuovere la conoscenza dell’Unione Europea.