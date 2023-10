Luzzara, imbrattati i muri del "castello" di Villarotta

Luzzara (Reggio Emilia), 23 ottobre 2023 - Scritte con spray nero sulle pareti esterne del Castello a Villarotta di Luzzara, che funge da sala civica e centro polivalente in paese. Sembra essere una classica azione vandalica, di qualche ragazzo. Ma la presenza della parola “Israele” tra quelle lasciate sul muro ha fatto scattare ulteriori accertamenti, tanto che in mattinata, quando le scritte sono state scoperte, oltre ai carabinieri di Luzzara sono intervenuti anche quelli del nucleo operativo e investigativo della compagnia di Guastalla, per ulteriori approfondimenti. Scritte apparentemente senza un senso logico, con riferimenti alla polizia, con parole in lingua francese. Ora si sta cercando di capire chi possa essere stato a lasciare quelle scritte, probabilmente nella tarda serata o nella notte. Quando sono state notate le scritte, su due lati dell’edificio pubblico, sono stati chiamati i carabinieri, giunti in piazza a Villarotta per le indagini. Le telecamere comunali risultano essere danneggiate da tempo e disattivate, ma si spera di poter risalire agli autori del gesto attraverso la videosorveglianza privata di alcuni negozi e abitazioni della zona.