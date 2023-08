Luzzara, le note dei Depeche Mode per l'addio a Simona Piccoli

Luzzara (Reggio Emilia), 16 agosto 2023 – Con le note di “Ghosts Again” dei Depeche Mode, uno dei suoi brani preferiti, è stato dato l’addio a Simona Piccoli, vinta a soli 47 anni di età dagli effetti di un malore improvviso, che una settimana fa l’aveva colpita attraverso un forte mal di schiena. Poche ore dopo il decesso in ospedale a Guastalla, dove si è era fatto di tutto per cercare di salvarla, quando in pronto soccorso era sopraggiunto all’improvviso un arresto cardiorespiratorio. “Il sorriso di Simona si è spento troppo presto e in modo del tutto inatteso.

Di fronte a queste situazione siamo portati a chiederci il perché e se tutto questo ha un senso”, ha detto il parroco, don Piergiorgio Torreggiani durante le esequie, nella chiesa parrocchiale di Luzzara, dove la donna abitava, conosciuta e stimata da tutti. In chiesa molta gente che si è stretta ai familiari di Simona: il compagno Marco, la madre Patrizia, il fratello Pierpaolo e altri parenti. Gli stessi sono stati “invasi” in questi giorni da messaggi di affetto e di cordoglio, arrivati anche da conoscenti che non vedevano o sentivano da molto tempo.

Simona aveva lavorato come parrucchiera, poi dipendente alla Flexibord di Luzzara. Si era poi dedicata all’assistenza del padre malato, deceduto un anno fa, per dedicarsi successivamente all’attività di casalinga. Il suo brano preferito ha accompagnato l’ultimo viaggio, in attesa del trasferimento a Mantova per la cremazione. Sul corpo di Simona è stata eseguita l'autopsia, richiesta dalla direzione sanitaria dell'ospedale, per fare piena luce sulla natura della crisi fatale.