Luzzara, nell'azienda dismessa recuperati trattori rubati

Luzzara (Reggio Emilia). La Bassa Reggiana si conferma come un punto di riferimento per il deposito di macchine agricole rubate in attesa di essere recuperare e immesse nel mercato clandestino dei trattori e dei pezzi di ricambio. Lo conferma il rinvenimento di trattori agricoli rubati di recente nel Cremonese, che i proprietari sono riusciti a recuperare grazie al tam tam sui social e a una lunga e certosina azione di controllo nei casolari abbandonati, avviata in collaborazione con altri agricoltori. Ieri il rinvenimento è avvenuto in un ex macello dismesso da tempo, nelle campagne tra Villarotta e Casoni di Luzzara, non distante dal confine con Reggiolo e Guastalla. Qui sono stati rinvenuti un New Holland e un trattore Landini che erano stati rubati a Casalmaggiore. Erano stati stoccati nel Reggiano probabilmente in attesa di essere piazzati. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri per gli accertamenti. I mezzi agricoli sono stati poi restituiti ai proprietari per essere riportati in azienda. Si indaga per capire se vi sia un collegamento tra i due trattori rinvenuti e quelli rubati nel Reggiano il mese scorso, nell’ambito di una vera e propria razzia tra Reggio e la Bassa, in particolare a Correggio, San Martino in Rio, Cadelbosco Sopra, oltre che alla periferia della città capoluogo. Furti su cui sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, ma anche sopralluoghi degli agricoltori derubati.