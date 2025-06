Luzzara, operaio grave dopo caduta da oltre 7 metri

Luzzara (Reggio Emilia), 28 giugno 2025 - Un operaio di 37 anni, residente in Trentino, è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro accaduto in mattinata a Luzzara, in un’area privata affacciata su via Valbrina, dove era in corso la sostituzione della copertura di un capannone. Improvvisamente, a causa del cedimento di una lastra in cima all’edificio, l’operaio è rovinato al suolo da un’altezza di oltre 6-7 metri, nonostante sembra avesse i dispositivi di sicurezza attivati, così come il casco a protezione della testa.

Sono stati i colleghi, che erano nelle vicinanze impegnati nelle stesse mansioni, ad accorgersi subito di quanto era successo, dando l’allarme al 118. Sul posto in breve tempo sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo, l’autoinfermieristica da Guastalla, l’automedica della Bassa, raggiunti anche dall’elisoccorso di Parma, atterrato in un piccolo campo situato a pochi metri dal luogo dell’infortunio.

Dopo le prime cure, il ferito, i cui parametri vitali sono apparsi stabili, è stato caricato a bordo dell’elicottero del 118 per essere trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in codice rosso, in attesa di valutare esattamente l’entità dei traumi riportati, con particolare attenzione a eventuali lesioni interne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri insieme alla Medicina del lavoro.