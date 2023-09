Luzzara, primo giorno di scuola con sindaco e alpini

Luzzara (Reggio Emilia), 18 settembre 2023 - E' stato un primo giorno di scuola più speciale del previsto per gli alunni di prima elementare di Luzzara e della frazione di Villarotta. In classe ad attenderli, per un augurio di buon inizio anno, non solo insegnanti e personale ausiliario, ma anche il sindaco Elisabetta Sottili, l’assessore Vanni Giovanardi e gli alpini della sezione Valgranda, Ennio Sabbadini e Roberto Caramaschi. Per l’occasione gli alpini hanno organizzato il saluto alla bandiera e fatto ascoltare l’inno nazionale agli alunni. Per dare un senso di continuità, erano presenti per i saluti anche due insegnanti della scuola materna. Un momento di saluto che è stato molto apprezzato dai bambini, al suono della prima campanella di questo anno scolastico.