Luzzara ricorda il brigadiere capo Pasquale Iscaro

Luzzara (Reggio Emilia), 28 luglio 2023 - Si è svolta a Luzzara la cerimonia in ricordo del brigadiere capo Pasquale Iscaro, a 25 anni esatti dalla scomparsa, avvenuta a causa di un conflitto a fuoco con due rapinatori che avevano appena assaltato una banca del paese e cercavano di fuggire col bottino, con alcuni clienti come ostaggi. Era un caldo pomeriggio d’estate del 1988. Poco dopo uno dei rapinatori venne rinvenuto senza vita ad alcuni chilometri di distanza. Il complice venne catturato alcuni mesi dopo. La commemorazione ha previsto la deposizione della corona e gli onori davanti alla lapide che ricorda quel dramma, avvenuto in via Soragna. Presenti i vertici dell’Arma, con il comandante interregionale, il generale Maurizio Stefanizzi, il comandante provinciale Andrea Milani, i comandi locali dei carabinieri, il figlio del brigadiere, Angelo Iscaro, che nel 1998 era un ragazzino. E poi il prefetto Maria Rita Cocciufa, i rappresentanti della Procura della Repubblica, della polizia di Stato, polizia locale, della Guardia di Finanza, l’Associazione nazionale carabinieri con il presidente Armando Pau, comandante di Iscaro all’epoca dei fatti, il parroco don Piergiorgio Torreggiani e il cappellano dell’Arma, monsignor Giuseppe Grigolon. Al termine della cerimonia ci si è spostati nella chiesa parrocchiale per la messa, conclusa dai saluti di Elisabetta Sottili, sindaco di Luzzara, con un ricordo di Pasquale, ancora nella memoria di tanti cittadini di Luzzara.