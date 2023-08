Furto a Reggio Emilia, rubano la cassaforte ma è vuota

Luzzara (Reggio Emilia), 11 agosto 2023 - I carabinieri di Luzzara indagano su una intrusione avvenuta la scorsa notte, poco prima delle 24, alla filiale di Emilbanca Credito Cooperativo a Villarotta di Luzzara. I ladri, verso le 23,30, hanno forzato la porta antipanico della filiale di via Mandelli, a ridosso delle abitazioni, per poi rubare una cassaforte che era negli uffici, collocata sotto la scrivania della postazione dei cassieri.

Ma il forziere era vuoto, non c’erano soldi all’interno. I malviventi, convinti di aver ottenuto quanto sperato, sono poi fuggiti, ma solo più tardi devono essersi accorti che la cassaforte era vuota. E’ scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Luzzara per avviare le indagini, al momento a carico di ignoti per il reato di furto aggravato.

A disposizione dei militari ci sono in particolare le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della banca e quelle dei varchi comunali che potrebbero aiutare gli inquirenti a risalire all’identità dei responsabili. I danni sono limitati alla forzatura della porta e ad alcuni scalini in marmo che consentono l’accesso in banca, interessati dal passaggio della cassaforte quando è stata portata all’esterno.

Non è la prima volta che la banca a Villarotta viene presa di mira da ladri o rapinatori