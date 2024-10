Luzzara, sbanda in motorino e finisce nel canale

Luzzara (Reggio Emilia), 10 ottobre 2024 - E’ stato rinvenuto in stato di choc, in pochi centimetri d’acqua di un piccolo canale, nei pressi della zona industriale di Luzzara. Inizialmente soccorso da alcuni passanti, un uomo di 56 anni, abitante in paese, è stato poi raggiunto da ambulanza, automedica ed elisoccorso, per poi essere accompagnato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata. E’ accaduto poco dopo mezzogiorno in strada Bosa a Luzzara. Alcuni passanti hanno notato a terra un ciclomotore Piaggio Bravo, sul ciglio della strada. E nel canale, con il volto in parte nell’acqua, c’era un uomo, in stato di choc. Sono arrivati in fretta l’ambulanza della Croce rossa, l’autoinfermieristica, l’automedica e l’elisoccorso. Si è cercato anche di capire se le gravi condizioni erano dovute ai traumi per la caduta oppure se per un malore, che potrebbe essere alla base della stessa caduta, pare avvenuta in assenza di testimoni diretti. Per il 56enne è stato deciso il trasferimento in rianimazione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale del distaccamento guastallese per eseguire gli accertamenti tecnici e cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.