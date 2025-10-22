Luzzara, schianto tra auto e furgone sull'ex Statale 62

L'autobus dei sogni
22 ott 2025
ANTONIO LECCI
Due uomini sono rimasti feriti, uno di quali in condizioni piuttosto serie

L'incidente in via Villa Superiore a Luzzara

Luzzara (Reggio Emilia), 22 ottobre 2025 - Due uomini feriti, uno dei quali in modo piuttosto serio, in mattinata a Luzzara, in uno scontro in Villa Superiore, sulla strada che collega il paese alla frazione di Codisotto. Uno schianto violento tra una Fiat Panda e un autocarro Peugeot di una ditta modenese specializzata in sistemi elettrici e di sicurezza. Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, un uomo di 37 anni residente a Guastalla, che è rimasto incastrato nell’abitacolo, bloccato tra il furgone e il muretto di recinzione di un’abitazione privata. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla per liberarlo dalle lamiere, insieme agli operatori della Croce rossa, con due ambulanze. A loro si sono aggiunti anche l’automedica e l’autoinfermieristica, con il personale dell’elisoccorso di Parma atterrato sulla strada. Sul posto anche la polizia locale della Bassa reggiana per i rilievi di legge, oltre alla polizia stradale. Dopo le prime cure, il conducente della Panda è stato trasportato in elicottero al Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni piuttosto serie. Allo stesso ospedale, ma in ambulanza, è stato portato il conducente del furgone. Le sue condizioni risultano meno gravi. Evidenti i disagi al traffico, con la chiusura del tratto di strada interessato dall’incidente fino al completamento dei soccorsi e dei rilievi. 

