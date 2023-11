Scoppio per fuga di gas in una palazzina: terrore a Luzzara

Luzzara (Reggio Emilia), 12 novembre 2023 – Si è rischiato il dramma, in serata, in una abitazione di quattro alloggi in centro a Villarotta di Luzzara. Verso le 21 si è verificata un’esplosione in un appartamento al secondo piano di una palazzina, in via Carboni, non distante dall’incrocio semaforico che si trova al centro del paese. Si è sentito un boato, oltre a un evidente odore di gas.

Immediato l’allarme che ha fatto intervenire subito vigili del fuoco di Guastalla, carabinieri, volontari di Protezione civile, oltre a un’ambulanza, per motivi precauzionali. Per fortuna non si registrano conseguenze alle persone. Ma i danni strutturali all’edificio risultano piuttosto ingenti, tanto che l’intera palazzina è stata dichiarata inagibile. Sarebbe stata una fuga di gas, forse per una vistosa perdita da una valvola, a provocare lo scoppio, avvenuto quando il proprietario dell’abitazione, un sessantenne di origine straniera, era in un’altra stanza. Questo gli ha permesso di salvarsi.

Il boato ha però messo in allarme anche gli altri residenti nell’edificio, tutti usciti dalle loro abitazioni. E’ stato effettuato pure un accertamento da parte di un tecnico di Ireti, che ha effettivamente confermato una fuoriuscita di gas.

Sul posto anche il sindaco Elisabetta Sottili, per verificare l’eventuale necessità di alloggi di fortuna per le persone evacuate. Ma già in serata tutti i nove abitanti della palazzina hanno trovato una sistemazione provvisoria da amici e parenti. Ora si dovrà valutare, con i tecnici, l’esatta dinamica dell’episodio, oltre che a provvedere al ripristino dell’agibilità dell’edificio.

Ma saranno necessari lavori non certo di brevissima durata, in quanto l’esplosione ha in parte “piegato” parte della parete esterna, staccando le persiane delle finestre dagli attacchi ai muri.