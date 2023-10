Luzzara, sfreccia in auto in stato di ebbrezza alcolica

Luzzara (Reggio Emilia), 12 ottobre 2023 – Alcuni cittadini hanno segnalato un’autovettura che percorreva le strade del paese a forte velocità, con rischio di incidenti. Sono intervenuti i carabinieri, martedì a Luzzara verso le 14, individuando la vettura in questione, che è stata fermata per un controllo. I carabinieri di Luzzara, intervenuti insieme ai colleghi del Radiomobile, hanno scoperto che il giovane alla guida, di 22 anni e abitante nella Bassa, era in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico di 1,78 grammi/litro. Per lui è scattato il ritiro della patente, oltre al sequestro amministrativo della vettura. Il controllo è avvenuto in via Giovanni XXIII. Da subito il giovane è apparso in condizioni psicofisiche alterate dall’alcol. Per fortuna è stato fermato prima che potesse incappare in un incidente. E’ stato portato in caserma per essere denunciato alla Procura della Repubblica, con ritiro della patente e il sequestro del veicolo, in attesa di ulteriori provvedimenti della magistratura reggiana.