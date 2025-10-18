Luzzara, si ribalta con l'auto nel canale

Luzzara (Reggio Emilia), 19 ottobre 2025 - Ha sbandato dopo una curva mentre stava percorrendo strada Tomba, alla prima periferia di Luzzara, ribaltandosi su un fianco con la sua vettura, finita nel canale, dove per fortuna c’era solo un fondo melmoso, ma senza acqua. Altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. Ha rischiato davvero molto, verso le 23,30, nella notte tra sabato e domenica, un uomo di 59 anni, residente in paese, rimasto ferito in modo serio, ma non in pericolo di vita. Almeno secondo i primi accertamenti sanitari effettuati sul posto dal personale dell’autoinfermieristica e dell’automedica, intervenuti con l’ambulanza della Croce rossa. I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Luzzara ha liberato l’uomo dalla vettura, per poi affidarlo ai soccorsi sanitari. Dopo le prime cure, è stato trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale della Bassa reggiana.