Luzzara, viola il divieto di avvicinamento alla moglie e viene arrestato

Luzzara (Reggio Emilia), 12 gennaio 2024 - Doveva restare almeno a 500 metri di distanza dalla moglie, dopo che in passato l’aveva pedinata, insultata, minacciata, rendendole la vita impossibile. “Ti uccido, è ora che muori”, “la mia ex moglie deve morire”, alcune delle frasi ripetute davanti casa e pure nei pressi del luogo di lavoro della vittima. Da oltre un anno su un 52enne italiano abitante a Luzzara pende il provvedimento di allontanamento dalla donna, dalla quale vive separato da tempo. E ieri notte non ha resistito: forse spinto dalla rabbia si è avvicinato all’abitazione della moglie, con intenzioni poco amichevoli. Ma prima di arrivare all’irreparabile, si è forse reso conto che stava per mettersi in guai molto seri. E’ stato lui stesso a telefonare al 112, chiedendo l’intervento dei carabinieri. I quali, una volta sul posto, considerando che aveva violato il divieto imposto dal giudice, lo hanno dichiarato in arresto. In giornata, nell’udienza in tribunale a Reggio, l’arresto è stato convalidato. L’uomo è stato scarcerato ma rischia di vedersi aggravare il provvedimento cautelare con gli arresti domiciliari.