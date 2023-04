M5s, Mazzoni nuova coordinatrice provinciale

Il MoVimento 5Stelle si riorganizza anche a Reggio. Elena Mazzoni è la nuova coordinatrice provinciale. La 39enne insegnante nella scuola primaria di Reggiolo, comune nel quale è stata anche consigliera comunale, è stata presentata ieri in città dai parlamentari pentastellati, i senatori Marco Croatti e Gabriele Lanzi nonché coordinatori regionali. "Si tratta di un incarico fiduciario su nostra proposta accettata dal presidente Giuseppe Conte del quale Elena sarà come l’antenna in città. Avrà il compito di organizzare i gruppi territoriali, una novità per noi che serve ad ‘ufficializzare’ l’impegno di quelli che prima erano solo attivisti e militanti. Tra questi pescheremo poi per comporre le liste". La Mazzoni avrà il compito di ricomporre i grillini e di preparare il gruppo in vista delle elezioni Amministrative 2024 nel capoluogo. "Alleanze? Non ci precludiamo nulla – spiegano – Ovviamente mai con la destra, mentre col centrosinistra devono esserci i presupposti. Tra questi sicuramente quello di candidare una figura civica che rappresenti tutti". E sui rumors di una possibile liason con Coalizione Civica (dei consiglieri Fabrizio Aguzzoli – peraltro ex M5s – e Dario De Lucia), con la candidatura a sindaco dell’europarlamentare pentastellata in carica Sabrina Pignedoli, Lanzi stronca e anticipa: "Lei si ricandiderà in Europa". La Mazzoni poi fissa l’obiettivo: "Vincere l’astensionismo e recuperare l’affezione alla politica". E infine i temi: "L’ambiente è il nostro cavallo di battaglia oltre ad essere una priorità mondiale".

dan. p.