M5s, Tornincasa riconfermata

Tiziana Tornincasa riconfermata rappresentante del Gruppo Territoriale del M5s reggiano. Giovedì scorso, al circolo Orologio, si è tenuta la votazione per il rinnovo dei delegati locali pentastellati. Gli iscritti hanno scelto di riconfermare Tiziana Tornincasa, che proseguirà il lavoro avviato nell’ultimo anno alla guida del gruppo, rafforzando il radicamento e la partecipazione sul territorio.

"La riconferma di Tornincasa è il segno della fiducia in un impegno che si è contraddistinto per continuità, capacità di ascolto e coesione. In questi mesi Tiziana ha saputo rappresentare un punto fermo per gli attivisti reggiani, garantendo operatività e presenza anche nei momenti più complessi. Ora avrà il compito di consolidare il percorso intrapreso e ampliare ancora di più il dialogo con la comunità locale", recita una nota.

Il coordinatore regionale Gabriele Lanzi commenta: "La conferma di Tiziana è una scelta che valorizza serietà e dedizione. I Gruppi Territoriali sono lo strumento principale del nostro Movimento e a Reggio questo lavoro ha dimostrato di saper crescere grazie all’impegno costante degli attivisti".

La coordinatrice provinciale Elena Mazzoni, nonché assessora regionale alla legalità, aggiunge: "Il lavoro fatto in quest’ultimo anno da Tiziana è stato prezioso e riconosciuto da tutti. Con la sua conferma possiamo guardare avanti con la certezza di una guida che sa tenere unito il gruppo e rilanciare le nostre battaglie sul territorio".