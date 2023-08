"Ma a chi danno il bonus spesa?"

"Il mio Comune non mi ha mandato la lettera per il bonus spesa carta ’Dedicata a te’ - scrive una lettrice -, eppure ho un Isee sotto i 15.000 euro, siamo in quattro e ho un invalido in casa: come mi devo comportare? Mio marito è andato alla Camera del lavoro e gli hanno detto che i fondi li manda la Regione al Comune. Ma io mi chiedo: se non rientriamo noi con una pensione da operaio, siamo in 4 in famiglia e con un disabile in casa, a chi li danno? Siamo andati a chiedere delucidazioni anche all’assistente sociale e non siamo proprio nell’elenco: per me è discriminazione e bisognerebbe guardare bene dove e come si spendono i fondi che arrivano ai comuni. Noi siamo sempre stati esclusi da tutto. Mi scusi per lo sfogo".

Dal Comune segnalano che sono 123 i casi beneficiari di questa carta a Sant’Ilario. La graduatoria (con codici al posto dei nomi) è sul sito del comune ed è possibile vedere anche la graduatoria dei casi rimasti in attesa. La graduatoria è però decisa dall’Inps, la Regione eroga i fondi che poi il Comune distribuisce i fondi sulla base delle risorse disponibili, ma senza poter intervenire in nessun modo sulla classifica dei destinatari.