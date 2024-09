Ma cos’è questo circo?. Ai giardini pubblici gli show del ’Dinamico’

Anche oggi – dalle 15 alle 21,30 – i giardini pubblici ospitano i colori e l’allegria del Dinamico Festival. Il ricco programma – che si rivolge non solo ai più piccoli – prevede lo show itinerante Botanica Queer di Las Ninas (ore 16), alle 16,30 alla tenda side Gretel dell’artista Clara Storti (compagnia Quattrox4), alle 21,30 sempre alla tenda side l’attesissimo Winter del Side Kunst Cirque, Las Bobas con la sua cerimonia funebre-circense (ore 18, arena esterna) e i CordataFor con Bello! (tenda zoe, 20,15).

I biglietti possono essere acquistati alla roulotte (ridotto dai 12 ai 25 anni e e over 70; bambino dai 5 agli 11 anni; gratuito sotto i 5 se occupano il posto dei genitori; agevolazioni per famiglie).

Dinamico Festival – che di per sé è itinerante – venerdì e sabato prossimo si sposterà alla Collina di Codemondo per il debutto del nuovo visionario spettacolo dell’artista Daniele Sorisi della compagnia Magdaclan: Cleolo, un omaggio alla figura del clown e al suo coraggio. L’artista sarà ospitato in residenza per due settimane presso i campi de La Collina e Api Libere, uno spazio non convenzionale necessario al suo clown volante.