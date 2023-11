"Ma dalle spese sono spariti 10 milioni previsti"

Alla presentazione del bilancio di previsione 24-26 e variazione relativa all’anno corrente, replica il consigliere Dario De Lucia di Coalizione Civica, insieme al collega Fabrizio Aguzzoli: "Sono state cancellate 10,4 milioni di opere pubbliche. Tutto questo è stato annunciato in una variazione di bilancio lampo che è stata presentata al lampo mercoledì scorso per essere votata di corsa ieri. Neanche una settimana per decidere di tagliare così tanto nel silenzio generale. Servirebbe trasparenza e correttezza". Secondo De Lucia vengono eliminati 1 milione e mezzo di euro di investimenti sulle case popolari, tolti 350mila euro di interventi di ristrutturazione sul Centro Malaguzzi, tolti 200mila euro per la riqualificazione del campo da softball, tolti 200mila euro per la riqualificazione del campo di Tiro con l’arco di Via della Canalina, tolti 450mila euro per il km bianco, l’intervento di riqualificazione ambientale e di forestazione lungo l’autostrada A1 e la linea dell’Alta Velocità, non si farà l’ascensore alla stazione di Santa Croce per cui erano stati preventivati 100mila euro. Mancheranno anche i 300mila euro per riqualificare le strade del centro storico vicino a Piazza Prampolini e Piazza San Prospero, ovvero via Squadroni, Dei Due Gobbi e Broletto. Ci sono invece opere che hanno la priorità, come quella del progetto "Cattedrale", gli investimenti del "Pinqua" sull’area delle ex reggiane con la Partecipata Stu Reggiane a guida di Luca Torri.

Alle critiche risponde l’assessore a Bilancio e Welfare, Daniele Marchi: "Il bilancio degli investimenti è triennale: normale e fisiologico che le annualità previste negli anni successivi abbiano iscritti opere e interventi suscettibili di riprogrammazione, alla luce di nuove priorità e opportunità. Nel complesso stiamo parlando di oltre 200 milioni di investimenti. Cinque anni fa erano 20. Parlare di riduzione di investimenti significa non essere amici della matematica e della verità".

s.bon.