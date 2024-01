Ma dopo il panettone si vince o no?. L’anno scorso una marcia trionfale

Solo due volte, nell’ultimo decennio, la Reggiana ha debuttato nel nuovo anno solare in trasferta. Nell’ultima occasione, il 9 gennaio 2016, alla squadra di Alberto Colombo fu fatale la trasferta di Bassano, con un 1-0 in favore dei veneti firmato da una splendida conclusione a giro di Iocolano ad una manciata di minuti dalla fine, al termine di una prestazione dominata dai padroni di casa; ben più dolce, invece, quanto accaduto 365 giorni prima, sempre nell’ultima giornata d’andata, con un derby vinto di misura sul campo della Spal: a decidere un gol al 42’ del primo tempo di Siega, servito da una sponda di Ruopolo, per poi resistere in inferiorità numerica per quasi mezz’ora a seguito dell’espulsione di Mignanelli a metà ripresa.

Le altre. Venendo invece alle "prime" dell’anno nuovo in casa, non sono mancate le sconfitte: tra queste quella del 2014 col Sudtirol, con inutile gol della bandiera di Anastasi dopo le reti altoatesine di Branca e Corazza, o quella del 2017 con un Venezia poi vincitore del campionato, guidato da Pippo Inzaghi, con un 3-0 che fece saltare la panchina di Leo Colucci, avvicendato dal match successivo da Menichini.

Nel 2018, quando si giocò a febbraio tra turno di riposo e cancellazione del match col Modena, fallito, la Reggiana supera 2-1 il Renate con reti di Cesarini e Altinier; medesimo punteggio in Serie D l’anno successivo, con un rigore di Zamparo e il gol di Staiti che rimontano l’iniziale 0-1 del Crema firmato Porcino, mentre il 12 gennaio 2020 è il giorno del 3-1 interno al Ravenna, con reti di Marchi, Kargbo e Scappini. Inutile il provvisorio 2-1 romagnolo di Nocciolini. Fa male, non poco, lo 0-1 del 4 gennaio 2021, l’ultimo precedente in Serie B, con un Pescara in inferiorità numerica che passa di misura al Città del Tricolore con gol di Scognamiglio nel finale; nel 2022, ad inizio febbraio, il derby col Modena termina a reti inviolate, mentre un anno fa la Reggiana travolge 4-0 il Siena con reti di Muroni, Pellegrini, Kabashi e Lanini.