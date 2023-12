"Ma i costi dei locali restano proibitivi"

Nel freddo del centro storico, il cui commercio è un minimo motivato in questo periodo dalle festività natalizie, c’è una via che ha ricominciato a brillare. Parliamo di via del Vescovado, dove ha riaperto in pianta stabile il negozio di abbigliamento maschile Basco, affiancato ora da due temporary store: uno, il Vintage Collection di Veronica Costanza Ward, ospita la mostra ‘Le donne’ di Maria Letizia Gorini, l’altro è di Martino Pompili ed espone le sue creazioni in ceramica. "È la terza volta che apriamo il nostro temporary store in centro – spiega Ward – e abbiamo deciso di tornare in questa via, ora ristrutturata e a due passi dalla nuova piazza San Prospero", dove tra l’altro ha aperto anche il nuovo locale The Riff (che vede in società anche il noto dj reggiano, Benny Benassi, e Fabio Volo. "Se consideriamo anche Pompili e Basco, che è tornato nella sua sede storica, dal mio punto di vista è davvero un regalo alla città", continua Ward. Sì, perché il centro storico "vive come sappiamo enormi difficoltà – continua – ma varrebbe la pena che il Comune spingesse un po’ di più, per stimolare nuove aperture". Anche e soprattutto non temporanee, scelta che molto spesso si dimostra più imposta dalle circostanze che voluta. "Tante persone entrano e dicono: "Che bello, vorrei che ci fosse sempre". Eh, piacerebbe anche a me, se solo mi convenisse" considera Ward. "Il motivo principale è quello degli affitti – prosegue –. La città è deserta, ma poi quando chiedi un locale in affitto ti vengono proposti prezzi che sono nettamente fuori mercato. Che è un controsenso, soprattutto in un mercato in cui di fatto è tutto disponibile, ma piuttosto che abbassare il canone i proprietari mantengono il locale sfitto. È uno strano circolo vi-zioso che non capisco da dove nasca". Tra le proposte fuori scala, per esempio, c’è quella di 1.500 euro al mese per spazi da non più di 50/60 metri quadri. "Tra l’altro, spazi tenuti malissimo – puntualizza –. Per cui se restano sfitti. Se i proprietari non hanno tempo o voglia serve un intervento a livello amministrativo per proporre affitti agevolati e trovare la famosa ‘via di mezzo’". Nell’esperienza di Ward, giornalista e interior designer di madre reggiana e padre americano, il confronto con altre realtà cittadine internazionali sorge spontaneo. "Quella di Reggio è una dimensione per cui il centro storico svolge un ruolo fondamentale – dice –. In altre città più grandi i luoghi d’interesse e socialità sono molto più polarizzati, mentre qui è la dimensione urbana stessa a richiamare i cittadini verso il centro. E invece, ci sono politiche rivedibili, come sui parcheggi. È vero, ci sono tanti fattori esterni, a partire dai centri commerciali, ma il centro va stimolato e per farlo serve una strategia vera: l’iniziativa del singolo commerciante non basterà mai".

Giulia Beneventi