Ma i lavoratori non pagati: "Pronti ai pignoramenti"

L’ok del giudice alla concretizzazione del piano di risanamento in quattro mesi, mette al riparo Silk-Faw dalle azioni dei fornitori che non possono ora fare decreti di ingiunzione. Ma le misure protettive non si applicano ai crediti dei lavoratori. Una quindicina di ex dipendenti, che lamentano stipendi arretrati per un ammontare di 300mila euro, hanno ricevuto solamente tre tranches dopo alcuni accordi extragiudiziali raggiunti nei mesi scorsi con la joint venture. "Ma se entro il 15 maggio – spiega l’avvocato Pasqualino Miraglia che li assiste – non verseranno le altre, in virtù delle ipoteche dei beni immobili già iscritte, faremo il passo successivo: quello di chiedere i pignoramenti". Si andrebbe ad attingere così dagli unici tre terreni acquisiti da Silk-Faw, indicati nello stesso piano di risanamento presentato in tribunale: uno da 18.364 mq a Massenzatico con atto a rogito del 6 ottobre 2021 per 445mila euro; un altro di 25.576 mq, sempre a Massenzatico, acquisito nella stessa data per 625mila euro; e l’ultimo, in via Renato Formentini come uso depositobox, da 6.588 mq, rilevato per 360mila euro il 23 dicembre 2021.

La joint venture sino-americana ha messo per iscritto anche le modalità di ripianamento dei debiti: "Per i salari pregressi il pagamento di una mensilità arretrata al mese; per i salari correnti, regolare scadenza; per gli oneri sociali-Inps, piano rateale come previsto dalla normativa fino a 120 mesi; Irpef e fondi associativi in 5 rate includendo penalità e interessi". Resta la perplessita però su alcune garanzie scritte nei documenti, ossìa "la domanda di agevolazione per gli investimenti nel contesto delle risorse messe a disposizione dal Pnrr" che però è oggetto di inchiesta per truffa da parte della Procura di Reggio dopo il sequestro della stessa pratica, negli uffici di Invitalia a Roma, eseguito dalla guardia di finanza reggiana. I magistrati peraltro indagano anche sulle ‘scatole’ societarie e sui fondi ‘neri’ derivanti dai paradisi fiscali; nei documenti Silk-Faw scrive che "il capitale sociale ammonta a 26,6 milioni ed è interamente detenuto da Silk Sports Car Company Holdings Ireland Limited", ma a pagina 13 del piano di salvataggio si puntualizza anche infatti che "il capitale è detenuto indirettamente da Silk Ev Cayman Lp".

Infine, la società scrive che "la nuova sede sorgerà su un sito già individuato di circa 360mila metri quadri", ovvero il terreno di Gavassa per il quale non è mai andato a rogito, ma solo con un "preliminare d’acquisto tramite scrittura privata del 3 agosto 2022 per 24,4 milioni di euro da pagare alla stipula del contratto". Ma uno dei soci del terreno, Luca Borsari spiega: "Non è più valido. Ma resta un gentlemen agreement di prelazione da parte loro qualora ci fosse un interesse di altri soggetti: se ottempereranno agli impegni e si presenteranno coi fatti concreti, non abbiamo nulla in contrario a vendere il terreno a Silk-Faw. Dopo che si sono defilati per le loro note problematiche, noi abbiamo deciso di completare gli oneri di urbanizzazione per i quali il Comune ha dato l’ok. Una volta ottenuto il collaudo, chi eventualmente lo comprerà dovrà solo chiedere il permesso di costruire. Tecnicamente – e non a chiacchiere – Silk-Faw può ancora realizzare quanto desidera senza che nessuno possa negarglielo".

Daniele Petrone