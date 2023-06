Ma i residenti lamentano odori e rumori

"Noi dialoghiamo con tutti. Non imponiamo niente a nessuno. Ma se parliamo di odori, oggi (ieri per chi legge, ndr), a parte quelli dei panini portati dal catering li fuori, non ve ne sono": questo l’unico accenno che il presidente di Iren Luca Dal Fabbro compie nei confronti delle polemiche che hanno accompagnato tutto l’iter decisionale, e in parte anche nella costruzione, dell’impianto Forsu di Gavassa. Quello di ieri era un giorno di festa, per Iren e per i Comuni reggiani che hanno voluto fortemente questo impianto. Ma fuori, sulla rotonda che porta al suo ingresso, proprio mentre gli invitati all’inaugurazione scambiavano quattro chiacchiere o si intrattenevano, appunto, nell’area catering, è andata in scena una sonora protesta da parte dei cittadini residenti di Gavassa. Alcuni a piedi, esponendo cartelli contro l’impianto a biogas, e fermandosi sull’aiuola all’interno della rotonda, mentre altri a bordo di alcuni trattori hanno percorso più volte la rotonda azionando il clacson per poi fermarsi, anche loro, all’interno della rotonda. Il tutto sotto l’occhio vigile degli agenti della Digos della questura di Reggio, con in testa il dirigente Lucio Di Cicco.

I cittadini di Gavassa ancora una volta reiterano le lamentele riguardo ad odori e rumori molesti, anche ad orari poco sopportabili, provenienti dall’impianto e dal fatto che hanno chiesto, tramite una mozione che ha raccolto 300 firme, l’installazione di una centralina per il controllo dell’aria cui l’amministrazione comunale non ha ancora dato risposta.