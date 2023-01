"Ma in pronto soccorso il picco fa paura"

di Ylenia Rocco

Quando si parla di Covid19 si teme soprattutto di rivivere uno scenario già visto, quello di un Pronto Soccorso in ginocchio con i medici di Medicina d’Urgenza costretti ad affrontare turni eccezionali per far fronte alle domande di cura da parte degli utenti, alle lunghe code e alle infinite attese.

Nei Pronto Soccorso della provincia, la situazione attuale è piuttosto stabile: dal 20 dicembre al 2 gennaio infatti la media giornaliera di accessi registrati è stata pari a 390, con 64 tamponi effettuati positivi al giorno. Nello stesso periodo dello scorso anno invece, la media degli accessi positivi era lievemente superiore: a fronte di 372 accessi giornalieri, 106 erano positivi. Ma, in particolare, a temere una potenziale nuova ondata è il Pronto Soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, che già nei mesi scorsi aveva denunciato la grave sofferenza del sistema di emergenza-urgenza, dichiarando ‘lo stato d’emergenza’.

"Gli accessi stabilizzati molto in alto per la nostra struttura e la carenza di personale continuano a preoccuparci; ci siamo abituati a gestire le ‘ondate’ e a superare crisi importanti, però una nuova curva pandemica ci troverebbe ancora una volta in difficoltà" ammette Anna Maria Ferrari, primario del reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale Santa Maria Nuova, nonché presidente dell’Ordine dei medici.

"Il periodo del picco influenzale – ricorda la dottoressa Ferrari – accompagnato dalla curva dei contagi in aumento, che ha portato comunque nei mesi di novembre e dicembre a registrare più ricoveri, è stato difficile da superare".

Per aiutare il sistema d’emergenza-urgenza a respirare, il primario si appella anche ai cittadini: "In caso di bisogno il Pronto Soccorso c’è ed è giusto recarsi qualora si presenti un problema, ma per i quadri clinici che potrebbero essere affrontati dal medico di famiglia o dalla guardia medica è importante rivolgersi a queste strutture – chiede a tutta la cittadinanza la dottoressa Ferrari, un appello arrivato pochi giorni fa anche dalla direttrice generale dell’Ausl Cristina Marchesi –. E’ normale che più accessi si registrano e più sono elevati i tempi d’attesa, per questo è necessario che le energie del Pronto Soccorso siano concentrate nelle urgenze".