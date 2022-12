"Come sono lontani i tempi in cui il Comune organizzava il veglione con tanto di biscione sotto i portici dell’Isolato San Rocco...". Anche Filippo Ferrarini di Alleanza Civica interviene nel dibattito sul San Silvestro d’austerity a Reggio acceso dal nostro giornale. "Se da una parte è condivisibile che si debba stare attenti alla spese, è altrettanto vero che a Reggio non poche migliaia di persone andranno al mare o in montagna. In particolare a ragazzi e famiglie va data la giusta attenzione, quella che non ha considerato il Pd. Ma non eravamo la città delle persone", chiosa il consigliere comunale.