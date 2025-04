"Ma quale manipolatrice. Bolognini va assolta"

"La risposta giusta o sbagliata non è quella che dice la tua affidataria, ma quella che senti tu". Questa frase, intercettata tra la psicologa Nadia Bolognini e un bambino, secondo l’avvocato Luca Bauccio - che assiste la professionista imputata - rappresenta "la soluzione del caso": "Significa: ’Siamo qui per capire cosa succede nella tua mente’. Dunque fa crollare il fantasma della manipolatrice spietata, non empatica, che vuole inculcare falsi ricordi nei minori, e fa emergere invece la sua buona fede". È un passaggio della lunga arringa del legale che difende la psicoterapeuta di Torino nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini in Val d’Enza: per lei, che operò nel centro pubblico "La Cura" di Bibbiano, il pm Valentina Salvi ha chiesto 8 anni e 3 mesi per accuse, in concorso con altri, di lesioni - cioè aver indotto disturbi mentali nei bambini attraverso le sue sedute - falsa perizia, frode processuale, depistaggio e violenza privata.

L’avvocato domanda invece l’assoluzione da tutte le contestazioni "perché il fatto non sussiste"; l’arringa, ieri alla seconda udienza, includerà domani anche la voce dell’avvocato codifensore Francesca Guazzi, prima che si dia la parola ai legali dell’assistente sociale Francesco Monopoli e poi degli altri (in tutto gli imputati sono 14). In tribunale ieri c’era il segretario del Pd di Bibbiano Daniele Caminati: "Ho seguito fin dall’inizio la vicenda - dichiara -. Siamo fiduciosi che i fatti che emergeranno determineranno la giusta sentenza". Con lui anche il vicesindaco Paola Tognoni e l’assessore Gianni Benassi, accorsi pure alla scorsa udienza quand’è iniziata la discussione delle difese.

Anche ieri sono stati numerosi i riferimenti eterogenei che hanno infarcito la discussione-fiume di Bauccio, tra letteratura, religioni e scienza; nonché metafore, paradossi, apparenti digressioni tenute insieme da un fil rouge. Bauccio affronta la storia di una bambina africana al centro del processo: "In una relazione Bolognini scrisse che c’era un abuso sessuale, ma il sospetto prima di lei lo indicò il professor Umberto Nizzoli, un fuoriclasse, auspicando che la piccola fosse sottoposta a psicoterapia "per sbrogliare la matassa". E noi facciamo un processo a chi la voleva farlo come Bolognini attraverso le sue domande?".

Ritornano le critiche al metodo seguito dalle tre psicologhe nominate dalla Procura per diagnosticare le malattie ai bambini: "La minore avrebbe avuto un disturbo post traumatico da stress a causa dell’affido, ma io ho contestato alla consulente del pm che l’eziopatogenesi di questa malattia non prevede l’affido".

Alessandra Codeluppi