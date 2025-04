"Ma quali nostalgie, gli alpini hanno altri valori"

"Non c’è nulla di nostalgico dal punto di vista politico nella celebrazione della Giornata Nazionale degli Alpini il 26 gennaio, in ricordo della battaglia di Nikolaewka. Gli alpini erano comandati, erano soldati che hanno obbedito all’ordine del governo di allora. Gli alpini non possono essere trascinati in assurde polemiche politiche. I valori di cui sono portatori vanno ben oltre". Così dice Albert Ferrari (foto) presidente provinciale dell’Associazione nazionale alpini dopo che la maggioranza del Consiglio comunale di Castelnovo ha respinto la mozione della minoranza che mirava a celebrare la giornata degli alpini a livello locale. "Il 26 gennaio, per legge, è già giornata nazionale degli alpini – prosegue il presidente Ferrari – e forse la mozione poteva essere formulata in modo diverso per non dare adito ad equivoci. Però anche l’Amministrazione comunale poteva interpretare la mozione nel significato più profondo del sacrificio degli alpini durante la ritirata di Russia e, nello specifico, durante la battaglia di Nikolaewka durante la quale, grazie agli ordini del generale Reverberi, molti si salvarono". "Gli alpini si muovono tutti uniti - conclude Albert Ferrari – come uniti erano i soldati di allora. Oggi gli obiettivi sono diversi e gli alpini sono presenti laddove c’è bisogno: nella protezione civile, servizi sociali e volontari in qualsiasi altra iniziativa dova la presenza delle penne nere rappresenta un punto di riferimento di fiducia e sicurezza. Gli alpini sono sempre stati uomini di pace e anche a Nikolaewka non hanno combattuto contro qualcuno, ma per tornare a casa".

Settimo Baisi