"Ma servono anche diritti" La Cgil chiede molto di più: l’articolo 36 è una chimera

"Siamo assolutamente favorevoli, ma non basta". Davide Mariotti fa parte della segreteria provinciale della Cgil e delinea per la Camera del lavoro una posizione ben precisa: "Noi siamo ovviamente a favore di una legge sul salario minimo, tra l’altro non è una novità perché avevamo già fatto questa battaglia nel 1954 quando Di Vittorio fece una proposta di legge. Il problema però è che non la si dice tutta: i contratti non sono fatti solo di paga oraria ma anche di malattie, infortuni, permessi e tanti altri diritti". Ecco perché la vera soluzione non è una retribuzione minima: "I contratti collettivi danno tutte queste garanzie ed è per questo che bisogna affiancare alla proposta di legge altre due operazioni: la validazione generale dei contratti nazionali per fare in modo che siano applicati in generale e una legge sulla rappresentanza. Bisogna mettere in fuorigioco contratti ‘pirata’ sottoscritti senza il consenso dei lavoratori da organizzazioni sindacali di dubbia legittimità, serve una legge che determini chi può sottoscrivere i contratti collettivi. L’applicazione generale serve invece per garantire l’altro pezzo del trattamento economico, che è molto importante. Senza queste due riforme, l’articolo 36 della Costituzione rimane una chimera perché oggi, con più di 40 tipologie di contratti precari, molti lavoratori non solo sono privi di diritti ma non hanno nemmeno un salario dignitoso". Per questo, dice Mariotti a nome di tutta la Cgil, "il salario minimo è un punto di partenza ma deve essere agganciato contemporaneamente a questi due provvedimenti. Se questo parallelismo a tre non si realizza ci possono essere delle storture, si rischia che qualcuno non applichi i contratti o che applichi quelli firmati con organizzazioni che non rappresentano democraticamente i lavoratori".