"Ma vi sembra tutto normale?"

In una città 170.000 abitanti come Reggio Emilia, noi cittadini ci chiediamo oggi cosa sia ‘normale’.

E non ci sembra normale vivere avendo sotto casa ogni notte un centinaio di persone ubriache e neppure non dormire per le urla, le risse, i lanci di bottiglie o la musica alta. Non è normale, e neppure igienico, uscire di casa e trovare resti di bivacchi, vomito, urina e altro.

Non è possibile avere paura a rientrare la sera. Non crediamo possa essere accettabile che le donne non si sentano sicure ad andare a teatro da sole o a uscire da bar, ristoranti o dai negozi.

E non si tratta di aver paura dell’’uomo nero’.

Si temono le persone alterate da sostanze, alcol, crack, hashish, perché sono imprevedibili e non si sa cosa possano fare o come possano reagire. Di qualunque colore sia la loro pelle.

Inoltre, è molto evidente che questa situazione crea o incrementa intolleranza reciproca. Da parte dei residenti c’è tensione e molta preoccupazione e da parte degli stranieri aumentano rabbia e risentimento.

Non si vogliono trovare colpe o responsabilità, ma soluzioni. Così la città, i quartieri sono invivibili e il centro storico sarà sempre più preda di gruppi di persone che prima si limitano a bere o ad utilizzare droghe, poi lanciano petardi, poi cominciano a rubare nei garage e lungo le vie. E infine spaccano vetrate e porte dei negozi.

Al punto in cui siamo ora, purtroppo, sono urgenti maggiori controlli e sarebbe ‘normale’ correre ai ripari ed intervenire prima che la situazione sfugga del tutto di mano.

(Un residente

di via piazza Martiri)