Ma Vinci (FdI) rimpalla "Competenza dei Comuni"

Gianluca Vinci, deputato di Fratelli d’Italia, l’assessore comunale al Welfare Daniele Marchi sostiene che la circolare del ministro Matteo Piantedosi rappresenti uno "sfratto" dei migranti con protezione internazionale.

"Marchi è bravissimo a fare propaganda e a ribaltare sugli altri le proprie responsabilità. Quando lo straniero ha avuto la protezione, la legge prevede che esca dai Cara (Centri di accoglienza per richiedenti asilo) per passare al Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) che non è più gestito dallo Stato, ma dai Comuni. Sono i municipi a dover farsi carico dei migranti con lo status di rifugiato, trovando alloggi e avviando percorsi per il loro inserimento. In questi anni lo Stato ha provveduto comunque, ma avrebbero dovuto farlo i municipi. Ora il ministro Piantedosi, che è stato anche prefetto di Bologna, non ha fatto altro che ribadire che devono occuparsene i Comuni".

L’assessore evidenzia che tra il riconoscimento della protezione e il rilascio del permesso di soggiorno possono passare mesi, col rischio che quelle persone finiscano in strada.

"Lui di fatto dichiara che non è stato fatto il percorso che la legge assegna al Comune".

Marchi parla di un modello reggiano di accoglienza diffusa "che il prefetto Maria Rita Cocciufa e altre autorità hanno elogiato tra i migliori d’Italia". Lei come lo giudica?

"Per me il sistema delle porte spalancate a tutti, oltretutto senza che poi vi sia l’integrazione nella società, è fallimentare. Per Marchi quando arrivano i soldi dal Ministero da redistribuire alle coop, va tutto bene; quando invece è il Comune a doversi impegnare per l’inserimento lavorativo, no. Forse è già in campagna elettorale per il 2024...".

A Reggio sta emergendo il problema della ricerca di alloggi. "La rete Sai deve allestirla l’ente locale. Poi Marchi dice che si tratta di un problema che riguarda alcune decine di persone: se il Comune va in crisi, non so come possa far fronte a emergenze più gravi".

L’accoglienza ha un costo. "Quello di cui parla Marchi sono fondi che arrivano dal Ministero. Comunque di recente lui si è vantato del fatto che il bilancio del municipio aveva un surplus. A mio avviso andrebbero impegnati per abbassare le tasse ai cittadini e per costruire alloggi di edilizia popolare. Quei soldi bastano anche per far fronte a poche decine di stranieri".

Parte dell’elettorato di centrodestra lamenta che le promesse non sono state mantenute: si parlava di "blocco navale" e ora i numeri dello stesso Ministero dall’Interno fotografano sbarchi raddoppiati rispetto al 2022.

"Non siamo certo noi quelli che vogliono più stranieri. Dopo il Covid i numeri degli sbarchi sono aumentati. Gli arrivi da altri Paesi sono in calo, ma si è aperto un fronte dalla Tunisia, che sta attraversando una fase di instabilità. La presidente Meloni si è mossa per spingere l’Europa a tamponare gli arrivi dalla Tunisia e a risanare la situazione interna: purtroppo questa nuova rotta non era preventivabile. Magari chi voleva tutto e subito è rimasto deluso, ma molti sono soddisfatti tanto che le percentuali di FdI al voto sono aumentate. Noi abbiamo smantellato la protezione speciale introdotta dal governo Conte e stiamo stringendo per evitare a chi non è in regola di venire in Italia".

Alessandra Codeluppi