Mab Unesco, una nuova governance a livello provinciale

Una nuova governance a livello provinciale per la Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano. È quella che nascerà anche dalla prima assemblea esclusivamente reggiana della Mab Unesco, rivolta a 15 comuni e ai suoi 170mila abitanti. L’appuntamento, aperto al pubblico, è previsto per domani dalle 15 alle 19, al Cirfood District di Reggio.

"Reggio con questa prima assemblea provinciale affronta in maniera organica il tema delle relazioni metromontane – afferma il sindaco Luca Vecchi – e, con orgoglio, siamo entrati con parte del territorio comunale nella Riserva di Biosfera dell’Appennino. La nostra città coi suoi 170mila abitanti, il suo centro storico, la sua periferia e le 50 frazioni include differenze storiche che, negli anni, hanno segnato il difficile equilibrio tra città, e campagna, tra il capoluogo e i contesti rurali, come la prima collina e l’Appennino. Sappiamo che non è facile trovare un tratto unificante, ma una città, come la nostra, che voglia misurarsi con le altre città e l’Europa deve percorrere questa strada di legami e relazioni. Ecco il programma Mab dell’Unesco può essere, a nostro avviso, uno degli strumenti intorno a cui costruire un nuovo equilibrio tra città e montagna, tra capoluogo e provincia facendolo su parole chiave che sono educazione, cultura e sostenibilità. È una bella sfida che, da oggi, proviamo a raccogliere".

Nell’assemblea si discuterà, tra l’altro, delle opportunità educative offerte dalla Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano, mentre si consegneranno gli attestati alle aziende che hanno acquistato crediti sostenibilità. Concluderà la giornata una tavola rotonda tra istituzioni e mondo economico, condotta da Fausto Giovanelli, coordinatore della Mab Unesco, sulle relazioni metro-montane e la Riserva di Biosfera. Interverranno oltre al sindaco Vecchi, anche il presidente della Provincia Giorgio Zanni, i sindaci Elio Ivo Sassi (Villa Minozzo), Nello Borghi (Viano), Giovanni Teneggi di Confcooperative, Edwin Ferrari di Legacoop Emilia Ovest, Davide Massarini di Confcommercio – Gal Antico Frignano e Appennino Reggiano, Giovanni Fiori, del Cai Reggio.

"La collaborazione tra Cirfood e la Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco emiliano è per noi molto importante, perché ci permette di continuare a dare seguito a molti obiettivi comuni – conclude Chiara Nasi, presidente Cirfood – dal preservare la biodiversità di ciascun territorio al valorizzarne le comunità".

Cirfood riceverà nel corso della giornata il brand “I Care Appennino” assieme ad Alfa Parf Group, Gruppo Storico Il Melograno e Meridiano 361.