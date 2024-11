Macchina sbanda e si ribalta: un uomo ferito

Soccorsi mobilitati poco dopo l’una di ieri notte alla periferia di San Martino in Rio, in località Molino di Gazzata, dove si è verificato un incidente stradale. Un’autovettura Hunday Ionic è finita fuori strada dopo una improvvisa sbandata, ribaltandosi in un canale. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Reggio per liberare il conducente dall’abitacolo, dove era rimasto bloccato in seguito allo schianto. Sul posto sono intervenuti anche il personale dell’automedica e l’ambulanza della Croce rossa di zona. Dopo le prime cure prestate al ferito – un uomo di 46 anni residente a San Martino in Rio, probabilmente diretto verso casa in quel momento – si è provveduto al suo trasporto d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. È stato ricoverato in condizioni giudicate di media gravità. Non risulta essere in pericolo di vita. Rilievi eseguiti dai carabinieri della caserma di Bagnolo.