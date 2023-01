Macchinari trasferiti mentre gli operai sono in ferie, scatta lo "stato di agitazione"

Non manca la preoccupazione tra i dipendenti della ditta ex Bertarini di Sesto Cremonese, dopo che parte dei macchinari sono stati trasferiti dalla sede lombarda allo stabilimento reggiano di Grandi Pastai Italiani, in via Sant’Orsola a Correggio, di proprietà del gruppo De Martino. Per ieri è stato fissato l’incontro col prefetto cremonese, sollecitato da sindacati e istituzioni che chiedono sostegno ai lavoratori. A preoccupare i cinquanta dipendenti dello stabilimento cremonese che produce ravioli, esportati anche al mercato estero, pare essere il silenzio della proprietà, in particolare dopo che a Correggio sono stati trasferiti alcuni macchinari, mentre il personale era già in ferie per le festività natalizie e di fine anno. L’episodio ha fortemente insospettivo gli operai, con inevitabile intervento dei sindacati. La preoccupazione dei lavoratori è forte e Paola Marazzi, della Fai-Cisl, conferma come finora non sia giunto alcun riscontro dalla proprietà, ufficializzando lo stato di agitazione e chiedendo un tavolo di confronto tra le parti. Si vuole cercare di avere chiarimenti entro il 9 gennaio, quando i lavoratori dovrebbero tornare in attività, in azienda. La proprietà non ha ufficializzato alcun provvedimento di chiusura, ma secondo di sindacati ancora mancano notizie certe sul destino dello stabilimento e dei dipendenti del raviolificio. Ufficialmente il trasferimento di alcuni macchinari sarebbe legato a "operazioni di manutenzione", ma l’aver visto gli autocarri portare via le attrezzature di produzione ha destato preoccupazioni, temendo possa trattarsi della "anticamera" di una chiusura.