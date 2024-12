Il sindaco ai giovani dopo l’incidente del macchinista: “Non attraversate i binari, attenti alle cuffie”

Rubiera, 12 dicembre 2024 - Dopo il tragico incidente che ha causato ieri sera la morte di Guglielmo Maiello, 57enne di Piacenza, macchinista di Mercitalia Rail, travolto da un treno in transito alla stazione di Rubiera, il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro lancia un appello per la sicurezza rivolto direttamente ai giovani: "I treni arrivano e si può non accorgersene. Vedo che diversi ragazzi scendono dal treno e poi attraversano i binari, magari indossando le cuffiette, senza utilizzare il sottopasso che permette di muoversi da un punto all'altro in assoluta sicurezza. Invito dunque i giovani – sono le parole del primo cittadino - a imboccare il sottopasso per spostarsi in stazione".

Cavallaro si è attivato da tempo per inserire in stazione anche ulteriori dispositivi: "Ho scritto due volte alle Ferrovie dello Stato per mettere una transenna che disincentivi il passaggio da un binario all'altro da parte dei cittadini. So che anche la polizia ferroviaria se ne sta già occupando".

Non è l'unico degli interventi chiesti alle Ferrovie: "La scorsa settimana ho domandato anche un'area per allargare il parcheggio, un accesso per i disabili e le barriere per evitare che si passi attraverso i binari. Ripeto a tutti, giovani in particolare - è l'appello di Cavallaro -. Usate il sottopasso, non è vero che il treno si sente arrivare".