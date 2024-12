Macchinistra ucciso dal treno in corsa: un murale vicino ai binari

Un murale a pochi metri dai binari per ricordare Guglielmo Maiello, il macchinista di 57 anni travolto e ucciso la sera di mercoledì 11 dicembre da un treno nella stazione di Rubiera. Il dipendente di Mercitalia Rail, residente a Piacenza dove si sono tenuti i funerali venerdì scorso, stava rientrando dal turno di lavoro attorno alle 20.30 di sera assieme a un collega quando è stato travolto da un convoglio passeggeri, per lui non c’è stato nulla da fare.

Nei giorni immediatamente successivi la tragedia, il sindaco Cavallaro aveva apposto un nastro tricolore vicino ai binari, in memoria del lavoratore. La sua perdita sarà ora ricordata anche con quest’opera, proprio vicino al luogo in cui ha perso la vita.