Madagascar, le vittime salgono a sei

"In queste ore – dice Michelle, la giovane farmacista che lavora a Sassuolo e che nel tragico schianto ha perso il papà Martin e la mamma Nivo – ci hanno contattati in tanti. Lettere, messaggi, telefonate... tutti vogliono testimoniare di essere stati curati dai miei genitori, tutti vogliono ricordare quanto preziosa è stata la loro opera. In trentasei anni è stato seminato tanto bene, i risultati li abbiamo sotto gli occhi".

Proprio nel giorno dei funerali, un’altra brutta notizia: la morte di suor Marie Odette. Troppo gravi le ferite riportate. Si aggrava dunque e arriva a sei vittime il bilancio del tragico incidente d’auto in cui il 27 dicembre hanno perso la vita sul colpo cinque operatori della missione diocesana in Madagascar. Ieri, durante la cerimonia d’addio, don Pietro Adani (direttore del Centro missionario diocesano) ha letto i messaggi dei vescovi Morandi e Camisasca, e anche un commovente commiato per la famiglia dei defunti, i coniugi Martin e Nivo, medici della missione.

"Vorrei oggi in particolare ringraziare voi figli del dottor Martin e della dottoressa Nivo. Sappiamo – ha detto don Pietro – che in questi lunghi anni di fedele servizio e lavoro instancabile il papà in particolare è stato lontano da voi per la missione che ha vissuto con totale dedizione verso i poveri e gli ammalati nell’ospedale della Fondation Medicale d’Ampasimanjeva. La mamma, donna di profonda e solida fede, lo ha seguito con generosità e competenza. Per la nostra chiesa di Reggio i vostri genitori sono stati fondamentali per portare il dono della salute a tante persone povere. Opera che desideriamo continuare a vivere insieme alla diocesi di Fianarantsoa".

"Lasciamo un pezzo di cuore - ha detto ancora don Pietro – e lo affidiamo nelle mani di Dio perché il nostro cuore allargato in cielo possa sempre più sentire e vivere come ha sentito e vissuto Gesù. Nasca in noi in questo tempo di Natale la volontà di continuare e coltivare l’opera in cui questi nostri fratelli: sposi, consacrati e consacrate, laici, di differenti età hanno donato la loro vita. Nella loro improvvisa e tragica chiamata alla vita eterna lasciamo fiorire in noi l’ascolto perché questo avvenimento porti frutti di carità nelle scelte della nostra vita. Arrivederci a voi, non dimentichiamo le cose belle e buone fatte qui".