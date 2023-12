Madame da tutto esaurito stasera per la rassegna ’Leggera’

C’è la giovane cantante Madame, stasera al teatro Valli di Reggio, per un evento da "tutto esaurito" nell’ambito della rassegna "Leggera" organizzata con Arci.

Con lei la band che l’accompagna dal primo tour: Dalila Murano alla batteria, Karme (Carmelo Caruso) alle tastiere, Estremo (Enrico Botta) alla consolle ed Emanuele Nazzaro al basso. La direzione è di Luca Faraone. Madame è la più giovane vincitrice di due Targhe Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone "Voce".

Accanto ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, Madame ha collezionato finora quaranta certificazioni tra platino e oro in soli quattro anni di carriera artistica e ha conquistato il pubblico in un tour "sold out" che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la giovane cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi. Il suo ultimo album "L’amore", certificato oro, include la hit multiplatino "Il bene nel male", presentata al festival di Sanremo, e il nuovo singolo "Aranciata" (disco d’oro).