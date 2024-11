Made, sala piena per Elena Cattaneo

Molte persone venerdì sera hanno partecipato a Scandiano, nella sala Bruno Casini del Made, all’incontro con la senatrice a vita Elena Cattaneo (foto), professore ordinario all’Università degli Studi di Milano.

È stata organizzata una lezione, nell’ambito della rassegna La parola agli scienziati, sul tema ‘Scienziate, storie di vita e di ricerca’. L’assessore alla cultura Lorena Lanzoni ha conversato con Cattaneo che ha raccontato il difficile e affascinante percorso che una ricerca deve fare per ottenere i finanziamenti dell’Unione Europea, fondamentali per molti campi di ricerca. Cattaneo, tramite gli esempi di alcune eccellenti scienziate italiane e straniere, ha spiegato quanto sia importante il sostegno alla ricerca anche quando questa parte da domande all’apparenza poco comprensibili per la politica.

Attraverso alcune storie concrete, la senatrice a vita ha interagito con i tanti cittadini che hanno preso parte alla serata, fermandosi poi per il firma copie e accettando i quesiti pure di alcuni ragazzi che hanno appena terminato le scuole superiori.

m. b.