Madonna dell’Uliveto, mille euro dal Gioc

Il Gioc (Gruppo Insigniti Onorificenze Cavalleresche di Reggio Emilia) ha donato alla Fondazione Casa Madonna dell’Uliveto la somma di mille euro. Si tratta di una donazione come riconoscimento per l’elevata professionalità di tutto il personale, disponibilità e attenzione verso gli ospiti assistiti all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto. Un gesto sicuramente lodevole e importante quello promosso con grande impegno dal Gruppo Insigniti Onorificenze Cavalleresche con l’obiettivo principale di sostenere la struttura di Montericco. La Casa, coerentemente con la filosofia delle cure palliative, si prende cura non solo delle persone ammalate, ma anche dei familiari che si trovano ad assisterle.

Nella foto: la presidente della Fondazione dottoressa Annamaria Marzi e una delegazione dei soci del Gioc.

m. b.