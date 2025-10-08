Madri che lavorano: "A Reggio l’anno scorso 745 dimissioni volontarie"

Donne che lavorano, ancora e sempre messe di fronte a un bivio. Costrette a scegliere tra la professione e la cura dei figli, e che in mancanza di sostegni adeguati finiscono per dimettersi volontariamente.

È il quadro preoccupante che traspare dai dati relativi al 2024 delle dimissioni volontarie, con Reggio Emilia che ricalca l’andamento regionale: le uscite sono state 745 (a Modena 985) e colpiscono soprattutto le madri. Nell’intera Emilia-Romagna le convalide di dimissioni e risoluzioni consensuali di genitori con figli 0-3 anni sono state 5.955, di cui il 65% riguarda lavoratrici madri. Tre dimissioni femminili su quattro derivano dal mix micidiale di carenza dei servizi (quasi il 50% delle motivazioni) e di problemi organizzativi sul lavoro (circa il 30%).

Per i padri, invece, la prima causa di dimissioni è il passaggio ad altra azienda (66,6%).

portata alla luce nel contesto di un’iniziativa molto positiva, che, sperano le organizzatrici, apra ad un cambiamento concreto nell’applicazione del welfare nei luoghi di lavoro.

Anche nella sede reggiana di Cisl, infatti, si è inaugurato ieri il primo ‘Baby Pit Stop’ per l’allattamento al seno, nel cuore degli uffici del sindacato.

"Non è un gesto simbolico – ha detto Rosamaria Papaleo, leader di Cisl Emilia Centrale, tagliando il nastro della nuova postazione – ma una scelta di cambiamento, un inno al lavoro che incontra la vita, alla cura che entra nei luoghi della rappresentanza".

Accanto a lei, con fascia tricolore l’assessora Annalisa Rabitti, che ha spinto tantissimo a favore di questo progetto, a celebrazione della Settimana mondiale per l’allattamento materno (Sam), lanciato in collaborazione con il Tavolo interistituzionale sull’allattamento materno e diritti alla genitorialità.

Con Rabitti, presenti l’Azienda Usl-Ircss, Claudia Martinelli (delega Pari Opportunità), Patrizia Campari (Unicef Reggio Emilia) e Francesca Bonomo (consigliera di Parità provinciale).

"Offrire alle madri un ambiente intimo e sicuro per l’allattamento significa ribadire l’impegno per dare un futuro importante alle donne che lavorano, troppo spesso penalizzate", osserva Antonella Tidona (responsabile Cisl del Coordinamento politiche di genere).

Servono servizi e contratti migliori, che sostengano le donne nel loro percorso famiglia - lavoro. Sono queste le assi principali sulle quali debbono muoversi legislatori e istituzioni, di concerto con le aziende.

Per accedere a nido e materna reggiani, una coppia tipo della classe media, con un reddito netto complessivo di 38mila euro l’anno, spenderà oltre 17mila euro in sei anni. Alla fine delle elementari, quel figlio avrà già divorato 23.560 euro, calcolando la mensa.

"Alla gestione dei figli si somma, poi, il grande tema anziani non autosufficienti: le case protette reggeranno sempre meno, considerando i ritmi di invecchiamento della popolazione reggiana. A pagarne il prezzo, senza una riforma, saranno le donne", assicura Tidona.

I sindacati possono e debbono agire sulla contrattazione di secondo livello, quella con le aziende, per ottenere orari flessibili e più permessi retribuiti per accudire bimbi ammalati.

"Non molliamo: risolvere la questione femminile significa riaccendere il motore della classe media e contrastare il crollo demografico. Ecco allora che un Baby Pit Stop nei nostri uffici, aperto alla comunità, è simbolo di un sindacato che negozia e mette al centro lavoratrici e famiglie", chiosa Papaleo.