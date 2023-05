"Madri fuori" per i diritti delle donne in carcere

Una festa della mamma fuori da ogni retorica. Ieri, raccogliendo l’appello della onlus Società della Ragione con la campagna “Madri fuori”, il presidente della Commissione regionale Parità e Diritti, Federico Amico, i consiglieri Roberta Mori e Andrea Costa, e il garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri, sono entrati nel carcere di Reggio per incontrare le 11 ospiti della sezione femminile, offrire loro solidarietà e prendere impegni per sostenere il loro diritto a coltivare gli affetti e a mantenere i rapporti coi propri figli. "Affronteremo i temi dei diritti delle donne in carcere".