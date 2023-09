Maestra d’eccellenza: la ‘cappellaia’ Ilaria Soncini tra le tre migliori modiste

Reggio Emilia, 21 settembre 2023 – È considerata un’artista di moda emergente, ma da anni è attiva come modista, autrice di cappelli e copricapo in genere di forme straordinarie e originali. Ilaria Soncini, 39 anni, reggiana di Gualtieri, è fra i tre vincitori del prestigioso premio ’Maestri d’Eccellenza’ di Lvmh, organizzato in collaborazione con Fendi, Confartigianato Imprese e Camera Nazionale della Moda Italiana, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

La cerimonia di premiazione dei vincitori di questa prima edizione si è svolta l’altra sera in occasione della settimana della moda di Milano, con la presenza di personaggi di spicco del settore.

Ilaria Soncini (Ilariusss) ha ottenuto il riconoscimento nel settore di maestro emergente artigiano d’eccellenza. Ilaria è una modista tra le più apprezzate a livello internazionale, con l’esigenza di creare nuovi concetti di copricapo e tramandare la tradizione di una manifattura ormai sempre più rara.

Nel 2013 ha creato Ilariusss, una realtà artigianale in cui la sua mente onirica incontra una paziente e minuziosa manualità, in aggiunta alla volontà di ritrovare la tradizione artigianale del costume. Con lei sono stati premiati Fabio Ottaviano (maestro di incisione a cammeo) come maestro artigiano d’eccellenza, e il marchio Verabuccia creato da Francesco Nori e Fabrizio Moiani.

A ciascun vincitore vengono assegnati diecimila euro da reinvestire nella propria attività, esposizione mediatica, sessioni di mentoring con esperti della maison Fendi.

Tra i finalisti, candidati al premio più ambito, figurava anche Maria Lucia Squillari, reggiana, titolare di un laboratorio sartoriale che confeziona abiti su misura con tessuti naturali.

Ma il primo posto è andato a Ilaria, autrice di copricapo eccentrici e scenografici, collaborando con prestigiose case di moda e usando materiali e pratiche diverse, dai ricami alle tinture fino alle strutture metalliche.

Ilaria è figlia d’arte, avendo il padre, Armando, che da decenni lavora come sarto di alta moda. Le creazioni di Ilariusss sono apprezzate non solo dalle maison di maggior prestigio, ma pure da vip dello sport e dello spettacolo: Erykah Badoo, Patty Pravo, Malika Ayane, Nina Zilli, Myss Keta sono tra le estimatrici di Ilariusss. E sue creazioni prodotte per Versace sono indossate da vip come Beyoncè, Serena Williams, fino ad Amal Ramzi Alamuddin, moglie di George Clooney.

Antonio Lecci