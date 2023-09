"Maestro esemplare e persona unica"

Gustavo Simonelli fu titolare in montagna del Patronato scolastico, e si prodigò negli anni Ottanta come segretario del Sinascel (Cisl scuola elementare e materne statali), dando vita alla rivista d’informazione "La voce magistrale".

Partecipa al cordoglio per la scomparsa di Gustavo Simonelli la segretaria aggiunta Cisl Scuola Emilia Centrale, Monica Leonardi: "Sei stato un maestro esemplare. Mi hai insegnato che cos’è il sindacato e come farlo. Ma soprattutto ho imparato da te il rispetto, il valore e l’unicità della persona. Tutto questo lo porto nel mio cuore". "Una forza tranquilla del sindacato, che ha espresso un modo di svolgere attività sindacale emblematica e positiva per moltissime persone" è il ricordo di Rosamaria Papaleo, segretaria Cisl Emilia Centrale.