"Mafia, anche altri Comuni si potevano sciogliere"

"Con gli elementi che hanno portato allo scioglimento del Comune di Brescello, si sarebbe potuto scegliere anche fra altri Comuni. Questo a dimostrare come la presenza della criminalità organizzata non sia limitata a un solo paese, ma anche ad altri territori della provincia reggiana".

Parole di Pietro Grasso, l’ex magistrato ed ex presidente del Senato, ieri pomeriggio ospite all’incontro per la presentazione del libro ’Quel che resta di Reggio Emilia. Storie di reggiani e malfattori’ di Gianfranco Riccò. L’incontro è stato organizzato dalla Cgil reggiana al centro culturale di Brescello, alla presenza del sindaco Carlo Fiumicino, dell’autore del libro, di Mariaelena Mililli di Avviso Pubblico, oltre che di Luca Chierici e Valdis Righi per la Cgil.

"La criminalità organizzata punta sempre al profitto. Occorre colpirla nella ricchezza economica per metterla in difficoltà. Un giorno un pentito disse che ai mafiosi non importava fare qualche anno di carcere, pur che non gli si metta le mani in tasca…". E ha aggiunto: "Dell’infiltrazione mafiosa in Emilia sapevamo da tempo. Ma occorrevano prove e sentenze definitive…". Poi, una domanda: "Perché dal 1995 ogni candidato sindaco di Brescello doveva per forza fare tappa a Cutro? Non è forse come quando in Sicilia un mafioso passeggia a braccetto con un candidato? Dopo il processo Aemilia non bisogna fermarsi. Perché non è finita e ci sono indagini in corso".

Rosy Bindi, dall’alto della sua esperienza ai vertici della Commissione parlamentare antimafia, durante l’incontro ha ammesso le responsabilità della politica, accusata di essere stata "troppo silenziosa o distratta" in certi frangenti: "Ma da qualche anno le cose sono cambiate. Pur se non manca il rischio di compiere dei passi indietro…".

Antonio Lecci