"Mafia, anche il nostro Comune diventi parte civile al processo"

Il sindaco di Rubiera chiede alla Provincia di attivare il proprio legale per valutare la possibilità se anche il Comune di Rubiera può costituirsi parte civile nel processo per mafia aperto a Bologna dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Il Comune di Reggio nei giorni scorsi aveva già annunciato che si costituirà parte civile nel procedimento penale. "In base al patto straordinario per la legalità che tanti sindaci reggiani hanno sottoscritto, ho chiesto alla Provincia di attivare la propria avvocatura per dirci se possiamo costituirci parte civile al processo che inizierà a Bologna a metà dicembre dopo le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia su fatti accaduti sul territorio reggiano – spiega il primo cittadino Emanuele Cavallaro (foto) –. Costituirsi parte civile significa dire che la comunità ritiene di essere stata colpita nel suo complesso dai crimini perseguiti e che dunque deve essere collegialmente risarcita". Per Cavallaro si tratta di un gesto "non solo simbolico".

Il sindaco sottolinea inoltre che i Comuni hanno una convenzione "con l’avvocatura della Provincia che in questo caso può proprio essere utile per valutare se ci sono questi estremi". Cavallaro, rivolgendosi al presidente della Provincia Giorgio Zanni, ricorda che il patto straordinario per la legalità tra i sindaci reggiani, siglato nel 2023 e rinnovato nel 2024 con molti colleghi del territorio provinciale, al punto cinque impegna ad "attivarsi sempre ed in ogni caso, anche tramite l’ufficio legale convenzionato della Provincia, per valutare la proposta di costituzione di parte civile dei Comuni in caso di processi relativi a reati di mafia che riguardino il proprio territorio. Abbiamo appreso che si terrà l’undici dicembre l’udienza preliminare del nuovo processo scaturito dalle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna".

Matteo Barca