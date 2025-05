Mafia a Brescello: la nipote del boss. “Otto anni a Rosita Grande Aracri”

Reggio Emilia, 30 maggio 2025 – Otto anni di carcere. È la richiesta di condanna avanzata ieri dal pubblico ministero Beatrice Ronchi della Dda di Bologna per Rosita Grande Aracri di Brescello, a processo con rito abbreviato per l’accusa di associazione mafiosa nel filone di ‘ndrangheta ’Grimilde-bis’. La 42enne è nipote del boss di Cutro Nicolino Grande Aracri; è figlia di Francesco Grande Aracri (nato nel 1954), residente per molto tempo a Brescello e condannato per mafia nel filone principale di ’Grimilde’ con rito ordinario, in Appello, a 24 anni. Pure i due fratelli della donna sono stati riconosciuti responsabili di 416 bis in ’Grimilde’: Salvatore Grande Aracri a 14 anni e 4 mesi in abbreviato, condanna già definitiva; Paolo (1990) a 9 anni in Appello con rito ordinario.

La 42enne era già stata condannata in Grimilde, nel rito abbreviato, a 2 anni per la fittizia intestazione dell’impresa del padre, la Eurogrande costruzioni srl di Brescello. Nel nuovo processo in corso davanti al gup di Bologna Roberta Malavasi, a Rosita Grande Aracri, da quanto si legge nel capo di imputazione, si contesta di essere “pienamente informata di strategie, iniziative, affari e problemi riguardanti la consorteria mafiosa”, alla quale “ha fornito un costante contributo”. Secondo la tesi accusatoria del pm Ronchi, la 42enne si sarebbe messa stabilmente a disposizione non solo dei suoi stretti parenti, ma anche di altri sodali. Da Brescello, nelle vesti di imprenditrice o di segretaria, avrebbe dato un costante contributo sotto le direttive del padre, dei fratelli e del commercialista della cosca, favorendone gli affari e l’infiltrazione nel tessuto economico in regione, in Italia e all’estero, attraverso investimenti del patrimonio illecito anche al fine di sottrarlo ai sequestri patrimoniali.

Durante la detenzione del padre Francesco Grande Aracri per la condanna in ’Edilpiovra’, ma anche dieci anni dopo quando fu arrestato in ’Grimilde’, la donna, durante gli incontri in carcere, avrebbe ricevuto direttive e portato informazioni al padre: al centro le operazioni imprenditoriali per evitare sequestri e per gestire lavori e attività con altre società di soggetti vicini alla ‘ndrangheta, così agevolando la cosca nei momenti di difficoltà. Avrebbe anche dettato anche la linea per eludere le investigazioni: “Dobbiamo ritornare all’eremita con il pico e l’uccello viaggiatore - disse intercettata - senza più telefoni, senza più niente”. Nello stesso filone processuale altri nove imputati hanno già patteggiato la pena per reati diversi con l’aggravante mafiosa.