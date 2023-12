Mafia, ditta torna al lavoro ’vigilata’ per 18 mesi

Mafia, ditta interdetta torna a lavorare ‘vigilata’: riammessa nella White List con controllo giudiziario per 18 mesi. Si moltiplicano le aziende che erano state colpite da interdittive del prefetto ed escluse dalla White List che riprendono a lavorare sotto la vigilanza di un amministratore giudiziario, nella provincia culla del maxi processo “Aemilia” contro la ‘ndrangheta, L’ultimo caso emerge da una sentenza del Tar di Parma e riguarda una ditta interdetta a fine 2021: "Il rischio infiltrativo (della criminalità organizzata, ndr) poggia su un quadro di consistente spessore indiziario", questa era la motivazione. Dopo aver impugnato il provvedimento prefettizio, la ricorrente ha però comunicato che a giugno di quest’anno il tribunale di Bologna l’ha ammessa al controllo giudiziario per 18 mesi, dichiarando che, in forza di tale atto, "si deve ora considerare ammessa alla White List della Prefettura di Reggio". I giudici del tribunale amministrativo di Parma che hanno di recente valutato la controversia hanno quindi preso atto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate.